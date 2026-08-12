الأهلي يفتتح المتجر التجريبي

افتتح القسم التجاري بشركة النادي الأهلي، الأربعاء، فرعًا جديدًا لمتجر النادي في مجمع العرب بمدينة جدة، تزامنًا مع تدشين أطقم الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد، وإطلاق المتجر الإلكتروني.

ووفقًا لمصادر خاصة بـ«الرياضية» فإن افتتاح متجر الأهلي في مجمع العرب سيكون تجريبيًّا، على أن يتم تدشينه رسميًّا بعد شهر من الآن بحضور عدد من لاعبي الفريق والإعلاميين.

وكانت شركة النادي الأهلي طرحت الطقمين الأساسي والاحتياطي للفريق الأول، وتراوحت أسعار القمصان بين 929 ريالًا لنسخة الجماهير، و799 ريالًا لنسخة اللاعبين.

ويستعد الفريق الأهلاوي لموسم حافل يخوض خلاله خمس بطولات محلية وقارية ودولية، إذ ينافس في دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي، دوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس القارات للأندية 2026 «إنتركونتيننتال».