163 مبارزا في بطولة السعودية الكبرى

تنطلق منافسات بطولة السعودية الكبرى للمبارزة، الخميس، وتستمر ثلاثة أيام، في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة في الخبر، بمشاركة 163 مبارزًا ومبارزة يمثلون تسع دول «السعودية والبحرين وقطر والكويت والإمارات ومصر وعمان وتشاد والجزائر».

ويتنافس المشاركون في الأسلحة الثلاثة الإبيه والسيبر والشيش، وسط مشاركة واسعة في مختلف المنافسات التي يتضمنها برنامج البطولة.

وتعد بطولة السعودية الكبرى من البطولات المفتوحة أمام اللاعبين واللاعبات من مختلف الجنسيات ودول العالم، لمنح الفرصة للمبارزين السعوديين للاحتكاك بمنافسين من مدارس مختلفة، ورفع مستوى التنافس والخبرة الفنية.

وسيتم على هامش البطولة تكريم وتتويج 30 لاعبًا ولاعبة من أبطال الموسم الماضي، ممن حققوا المركز الأول في مختلف الفئات العمرية، تقديرًا لنتائجهم خلال الموسم الماضي.