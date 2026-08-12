صهر ترامب يشتري ليكرز بـ 12.5 مليار دولار

أفادت شبكة «إي أس بي أن» الإخبارية أن فريق لوس أنجليس ليكرز، أحد أنجح فرق الدوري الأمريكي لكرة السلة «أن بي ايه»، سيباع إلى بوب إيجر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ديزني، والمستثمر جوشوا كوشنر، في صفقة تُقدّر قيمتها بـ 12.5 مليار دولار.

وتأتي هذه الصفقة، التي ستُسجّل سعرًا قياسيًا، بعد نحو عام من موافقة الملياردير مارك والتر على شراء حصة أغلبية في الفريق في صفقة بلغت قيمتها 10 مليارات دولار.

وكوشنر هو شقيق جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأنهى شراء والتر، الذي أُعلن عنه في يونيو من العام الماضي، سيطرة عائلة بوس التي دامت 46 عامًا على عملاق الدوري.

فاز ليكرز بـ 17 لقبًا في الدوري ليحتل المركز الثاني في ترتيب الأندية الأكثر تتويجًا، بعد حامل الرقم القياسي بوسطن سلتيكس «18».

وضمّ الفريق بعضًا من ألمع نجوم الدوري، من بينهم كريم عبد الجبار وشاكيل أونيل والراحل كوبي براينت و«الملك» ليبرون جيمس.

وانتقل جيمس، الهداف التاريخي للدوري، أخيرًا من ليكرز إلى فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، بعدما أمضى معه ثمانية أعوام، وقاده لإحراز اللقب عام 2020.