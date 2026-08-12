مبادرة «القادسية أقرب».. أثر مستدام وأعمال صيانة

نفّذ نادي القادسية مبادرة «القادسية أقرب» بالتعاون مع جمعية ترميم، تزامنًا مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، في أحياء العقربية والثقبة بمدينة الخبر، مستهدفًا الأسر الأشد حاجة وذوي الدخل المحدود.

وتضمّنت المبادرة تنفيذ أعمال صيانة للمكيفات ومعالجة الأعطال الكهربائية البسيطة، إلى جانب التأكد من سلامة التشغيل، بمشاركة فنيين ومتطوعين، بما يسهم في تحسين جودة حياة الأسر المستفيدة، ورفع مستوى السلامة المنزلية.

كما شملت المبادرة تقديم توعية مباشرة للمستفيدين من قبل المختصين بعد تنفيذ أعمال الصيانة، حول الاستخدام الصحيح للمكيفات، والمحافظة على التمديدات الكهربائية، وتجنب الأحمال الزائدة، وأهمية إجراء الصيانة الدورية.

وتأتي مبادرة «القادسية أقرب» ضمن جهود نادي القادسية في تعزيز الشراكات المجتمعية مع القطاع غير الربحي، وتفعيل دوره في خدمة المجتمع، انطلاقًا من مفهوم أن العمل الإنساني يبدأ من المحيط القريب، ويستهدف تلبية الاحتياجات الفعلية لأفراد المجتمع.

وسعت المبادرة إلى تحقيق أثر مستدام يتجاوز أعمال الصيانة، من خلال رفع وعي الأسر بأساليب المحافظة على منازلهم وسلامتها، بما يعزز جودة الحياة ويترك أثرًا إيجابيًا مستمرًا لدى المستفيدين.