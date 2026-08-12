«سيدة السحاب».. إطلالات بانورامية تعانق قمم الباحة

يُعد مشروع «سيدة السحاب» أحد المشروعات الاستثمارية النوعية لأمانة منطقة الباحة، ووجهة سياحية بارزة لزوار صيف الباحة، لما يتمتع به من موقع مرتفع في متنزه الخلب بمحافظة المندق، وإطلالات بانورامية تمتد نحو سهول تهامة وأجزاء واسعة من المحافظة.

ويمتد المشروع على مساحة تتجاوز «29» ألف متر مربع، ويتميز بطابع معماري ينسجم مع طبيعة المنطقة، فيما يتيح تصميمه الدائري للزوار مشاهدة المناظر المحيطة من زوايا متعددة.

وتجمع إطلالات المشروع بين السحب والضباب والطبيعة الجبلية وسهول تهامة، وتتيح للزوار توثيق مشاهد الغروب والمناظر الممتدة من أعلى القمة، ما يجعل الموقع وجهة لهواة التصوير والباحثين عن الإطلالات الطبيعية خلال موسم الصيف.

ويضم المشروع «15» مجسمًا جماليًّا مخصصًا للتصوير، استُلهم عدد منها من بيئة الباحة وهويتها الطبيعية، لتشكّل نقاط جذب بصرية تتيح للزوار التقاط الصور التذكارية وسط الطبيعة المحيطة.

وتشتمل مرافق المشروع على حديقة خارجية، و«30» جلسة مغلقة ومستقلة توفر الخصوصية للزوار، إضافةً إلى مطعمين، وثلاثة مقاهٍ، وسبعة أكشاك للأسر المنتجة، ومطعم خارجي.

ويضم مسطحات خضراء تمتد على مساحة «2000» متر مربع، وممشى دائريًّا بطول «300» متر يتيح التنقل بين مرافقه والاستمتاع بالإطلالات من مختلف الجهات، إلى جانب مجمعين لدورات المياه ومواقف للسيارات.

ويسهم مشروع «سيدة السحاب» في تنويع الوجهات السياحية بمحافظة المندق، والاستفادة من المقومات الطبيعية التي تتميز بها المنطقة، من خلال توفير تجربة تجمع الإطلالات الجبلية والمرافق والخدمات بما يثري تجربة الأهالي وزوار صيف الباحة.