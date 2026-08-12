يوم المباراة.. القادسية يغادر إلى الرياض

يغادر فريق القادسية الأول لكرة القدم إلى الرياض، صباح الخميس، قبل ساعات من مواجهة الشباب المقررة في تمام الـ09:00 مساءً على ملعب «إس إتش جي أرينا»، ضمن الجولة الافتتاحية لدوري روشن السعودي، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن هذه الخطوة تأتي بناءً على رغبة الجهاز الفني وخلافًا لما جرت عليه العادة في الموسم الماضي، إذ كان الفريق يغادر قبل يوم من المباريات التي تلعب خارج أرضه.

ومن المقرر أن يخلد الفريق القدساوي للراحة بضع ساعات بمقر سكنه في الرياض، قبل أن يتوجه إلى ملعب المباراة حسب المصادر عينها.

ميدانيًّا، وضع الإيرلندي الشمالي بريندان رودرجز، مدرب الفريق، اللمسات الأخيرة على خططه الفنية خلال الحصة التدريبية التي جرت الأربعاء على ملعب النادي.

وبدأت التدريبات بالنواحي الفنية، وبعدها طبق اللاعبون عددًا من الجمل التكتيكية التي يرغب المدرب في انتهاجها أمام الشباب.

واستعد الفريق القدساوي للموسم الجديد على ثلاث مراحل، الأولى على ملعب النادي، وتضمنت الفحوصات الطبية وتمارين لياقية، تلاها معسكر خارجي في مدينة جيرونا الإسبانية، وخاض خلاله ثلاث مواجهات تجريبية، واستكملها بمرحلة ثالثة وأخيرة على ملعبه تضمنت مباراتين تجريبيتين.