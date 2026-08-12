أبها يبدأ بصفقات الصيف

يعتزم الكرواتي دامير بوريتش، مدرب فريق أبها الأول لكرة القدم، مواجهة الحزم، الخميس في افتتاحية موسم دوري روشن السعودي، بتشكيلٍ أغلبُه من الصفقات الصيفية، وفق مصادر خاصة بـ «الرياضية».

واختتم الفريق الصاعد استعداداته للمباراة بحصة تدريبية، مساء الأربعاء، اشتملت على مناورةٍ رسمت النهج التكتيكي لبوريتش، وكشفت عن أفكاره بشأن التشكيل.

ورجّحت المصادر دخول الكرواتي إلى المواجهة، التي يحتضنها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة، بالجوياني دونوفان ليون في حراسة المرمى، والكوراساوي يورين جاري في عمق الدفاع، إلى جانب السنغالي عبده ديالو، والظهيرين محمد الدوسري يمينًا، وصفوان الجهني يسارًا.

وفي الوسط، يُتوقّع بدء فيصل الصبياني وناصر الدعجاني والفرنسي لورينتز روزييه، على أن يشارك عبد الكريم دارسي في الخط الأمامي مع الفرنسيين نبيل فقير وعلي مامي جوري.

وجميع عناصر التشكيل من اللاعبين المنضمين الصيف الجاري باستثناء جاري، المستمر مع الفريق، والدعجاني، العائد إلى أبها بصفة نهائية بعد إعارةٍ من العلا الموسم الماضي.

ويكشف بوريتش عن تشكيله خلال اجتماعٍ مع اللاعبين يسبق صافرة البداية بعدّة ساعات، يلقي خلاله تعليماته الفنية الأخيرة.

وعاد أبها إلى دوري روشن السعودي، بعد غيابٍ لموسمين، إثر فوزه بدوري يلو للدرجة الأولى.

وعزز مجلس إدارة النادي، برئاسة سعد الأحمري، صفوف الفريق الصاعد بلاعبين أجانب ومحليين، من بينهم فقير، صانع الألعاب المُتوَّج مع منتخب بلاده بكأس العالم 2018، والجناح دراسي المعار من الهلال.