أكتوبر.. الرياض تستضيف ملتقى الصحة العالمي

تستضيف مدينة الرياض النسخة التاسعة من ملتقى الصحة العالمي تحت شعار «استثمر في الصحة» خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر 2026، بمشاركة واسعة من قادة القطاع الصحي والمستثمرين وصنّاع القرار والخبراء من مختلف دول العالم وأبرز الجهات في القطاع الصحي دوليًا ومحليًا، وذلك في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات «ملهم»، برعاية وزارة الصحة، وتمكين من برنامج تحول القطاع الصحي المنبثق من رؤية السعودية 2030.

ومن المتوقع أن يستقطب الملتقى أكثر من 130 ألف متخصص في الرعاية الصحية، ومشاركة أكثر من 2200 علامة تجارية، إلى جانب مشاركة ما يزيد عن 100 دولة، وما يتجاوز الـ 1000 مستثمر، و500 متحدث وخبير مشارك، إضافة إلى تقديم أكثر من 120 ساعة من برامج التعليم الطبي المستمر الموجهة للممارسين الصحيين، ويستعرض الملتقى أحدث الحلول والابتكارات في عدة مجالات منها: علوم الحياة، والصحة الرقمية، والأدوية والأجهزة، والمواد الاستهلاكية، ونمط الحياة والعافية، والشركات الناشئة والابتكار.

ويتضمن الملتقى 4 منصات رئيسة، تشمل قمّة القادة التي تجمع صناع السياسات وقادة الرعاية الصحية لمناقشة مستقبل القطاع، ومنتدى المستثمرين الهادف إلى تعزيز فرص الاستثمار وبناء الشراكات، ومنتدى الصحة الرقمية لاستعراض أحدث الابتكارات والتحول الرقمي في الرعاية الصحية، إضافة إلى منتدى التميز الطبي الذي يركز على تطوير الكفاءات الصحية، والطب الشخصي، والتمريض، وممارسات المختبرات السريرية.

ويأتي تنظيم النسخة التاسعة امتدادًا للنجاحات التي حققها الملتقى في دوراته السابقة، حيث شهدت النسخة الماضية توقيع اتفاقيات واستثمارات تجاوزت قيمتها 133 مليار ريال، مما يجعل الملتقى الوجهة الأكثر جذبًا في قطاع الرعاية الصحية العالمي، حيث يجمع قادة القطاعين العام والخاص لتعزيز الاستثمار، واستعراض أحدث الابتكارات الصحية، وبناء شراكات نوعية تسهم في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية، بما يرسخ مكانة السعودية الرائدة في الابتكار الصحي عالميًا، ومركزًا لمواجهة التحديات الصحية عالميًا.