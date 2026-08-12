المطالب المادية تخرج القادسية من سباق الغنام

أوقف نادي القادسية محاولته التعاقد مع خالد الغنام، جناح فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، بسبب مطالبه المادية، طبقًا لمصادر خاصة بـ «الرياضية».

واتفق القادسية مبدئيًا مع الاتفاق، قبل نحو أسبوعين، على شراء عقد اللاعب الدولي خلال نافذة الانتقالات الصيفية الجارية. بعدها، بدأ التفاوض مع صاحب الـ 25 عامًا حول شروطه المادية.

ووفق المصادر، يرى النادي الأحمر والأصفر أن مطالب اللاعب تعجيزية، لذا قرر إيقاف المحادثات وصرف النظر عن استعادة الجناح الذي خرج من صفوف فريقه إلى النصر قبل نحو ستة أعوام.

ويمتد عقد الغنام، الذي يحظى أيضًا باهتمامٍ من الاتحاد، حتى صيف عام 2028.

وأشارت «الرياضية»، الأحد نقلًا عن مصادر خاصة، إلى استئناف الاتحاد التفاوض مع الاتفاق بشأن التعاقد مع اللاعب.

والشهر الماضي، وصلت المفاوضات بين الناديين حول الصفقة إلى مرحلة متقدمة، لكن الاتحاديين أوقفوها آنذاك، قبل أن يستأنفوها أخيرًا.

ولا يمانع نادي الاتفاق في بيع عقد لاعبِه، لجني أرباح مادية تساعده على ترتيب أوضاعه وإبرام بعض التعاقدات قبل نهاية الانتقالات الصيفية.

وانتقل الغنام إلى النصر مطلع عام 2020 قادمًا من القادسية.

وبعد موسمين بالقميص الأصفر، أعير إلى الفتح حتى نهاية موسم 2022ـ2023، وعاد وأمضى ستة أشهر أخرى في النصر، قبل أن يشتري الاتفاق عقده مطلع عام 2024.

وقضى اللاعب الموسم قبل الماضي مُعارًا من الاتفاق إلى الهلال، وعاد إلى صفوف «النواخذة» الصيف الماضي.

وخاض الجناح الدولي 32 جولة، من أصل 34 في النسخة الماضية من دوري روشن السعودي، أحرز خلالها 13 هدفًا وصنع 7. بعدها، انضم إلى قائمة المنتخب السعودي الأول في كأس العالم 2026.