فنربخشه يضم لوكاكو

أعلن فنربخشه المنافس في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم تعاقده مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو ​قادمًا من نابولي المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وقال المهاجم صاحب الـ33 عامًا في ​رسالة ‌إلى ⁠جماهير ​فنربخشه: «إنه لشرف وامتياز ⁠أن أنضم إلى ناديكم، هذا النادي صاحب التاريخ الرائع».

وأمضى المهاجم المخضرم، الذي توج بلقب الدوري الإيطالي مع نابولي في موسم 2024ـ2025، فترة مخيبة للآمال الموسم الماضي بسبب الإصابات التي حدت من مشاركاته ⁠إلى سبع مباريات فقط في ‌جميع المسابقات.

ورغم ذلك، استُدعي ‌لوكاكو إلى تشكيلة بلجيكا ​التي بلغت دور الثمانية ‌في كأس العالم، وسجل ثلاثة أهداف.

وقال ‌لوكاكو: «أود أن أشكر المدرب على ثقته بي أولًا، وكذلك بقدراتي كلاعب كرة قدم. أنا في جاهزية تامة ومستعد بنسبة 100 بالمئة».

وتابع: «بالنسبة ‌لي، يحمل الأمر أيضًا جانبًا عاطفيًا، لأنني أعود إلى تركيا بعد أعوام ⁠طويلة. عشت هناك عندما كنت طفلًا صغيرًا، وهناك تعرفت على عالم الاحتراف في سن مبكرة مع والدي».

وأضاف لوكاكو، الذي لعب والده روجيه في صفوف جنشلربيرليجي: «ستكون عودة مميزة ولحظة عاطفية للغاية بالنسبة لي. أشعر بفخر كبير لأن ذلك سيكون مع فنربخشه».

وأنهى فنربخشه الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري، متأخرًا بثلاث نقاط ​عن غلطة سراي ​المتوج باللقب.

ويستهل الفريق موسمه الجديد بمواجهة جنشلربيرليجي السبت المقبل.