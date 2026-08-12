هراسلين.. سابع صفقات الفتح

دعم نادي الفتح صفوف فريقه الأول لكرة القدم بصفقة سابعة خلال «الميركاتو الصيفي» الحالي بعد التعاقد مع الدولي السلوفاكي لوكاس هراسلين، قادمًا من نادي سبارتا براج التشيكي، الأربعاء.

وكشف النادي الأحسائي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» عن أنه ضم الدولي السلوفاكي، صاحب الـ30 عامًا، بموجب عقد يمتد حتى 2029.

ولحق هراسلين، الذي يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر بستة لاعبين انظموا حديثًا إلى صفوف «النموذجي» في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بينهم ثلاثة أجانب، وهم: الروماني ميهاي ليكساندرو، والتوجولي كينيدي بواتينج، والهولندي روبن كيلدر، إضافة إلى الثلاثي المحلي المكون من عبد الرحمن الخيبري، ووليد العنزي، وعبد الإله الخيبري.

وخاض هراسلين مسيرة احترافية في عدد من الدوريات الأوروبية، بدأت مع بارما الإيطالي، قبل انتقاله إلى ليخيا جدانسك البولندي، ثم عاد مجددًا إلى إيطاليا عبر بوابة ساسولو، قبل أن ينتقل إلى سبارتا براج عام 2021، ودافع عن ألوانه في 194 مباراة أحرز خلالها 59 هدفًا، وصنع 36.

وعلى الصعيد الدولي، ارتدى هراسلين قميص منتخب بلاده في 52 مباراة، مسجلًا تسعة أهداف منذ بداية مسيرته الدولية في يوليو 2019، وفق موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.