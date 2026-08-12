بعد توني.. مهاجم إيفرتون مهدد بالإيقاف

اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة ​القدم، الأربعاء، مارتن ‌شريف، مهاجم إيفرتون، بانتهاك قواعد المراهنات الخاصة به، بعد مزاعم وضعه 61 رهانًا على المباريات ​خلال فترة 15 شهرًا.

ويُعد شريف أحدث ​لاعب ⁠يواجه اتهامات تتعلق بالمراهنات، بعدما عوقب إيفان توني بالإيقاف لمدة ⁠ثمانية ​أشهر في عام 2023 ​بسبب 232 مخالفة لقواعد المراهنات التابعة ​للاتحاد الإنجليزي.

وكان الاتحاد الإنجليزي أوقف إيفان توني، لاعب الأهلي السعودي حاليًا، وبرنتفورد، وقتها لمدة ثانية أشهر وتغريمه 50 ألف جنيه إسترليني.

ولم يشارك ⁠شريف، صاحب الـ20 عامًا، مع الفريق ​الأول لإيفرتون، وقضى الموسم الماضي معارًا ​إلى ناديي روثرهام يونايتد وبورت فالي اللذين يلعبان في الدرجة الثالثة.

وذكر الاتحاد ​الإنجليزي لكرة القدم في ​بيان: «يُزعم أن اللاعب خالف المادة إي 1.2 ‌بشأن ⁠61 رهانًا وضعها على مباريات كرة القدم في الفترة ما بين 20 نوفمبر 2024 و12 ​فبراير ​الماضي».

وأضاف: «أمام مارتن ⁠شريف حتى يوم الإثنين 17 أغسطس لرد ​على الاتهامات».