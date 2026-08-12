بعد توني.. مهاجم إيفرتون مهدد بالإيقاف
اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الأربعاء، مارتن شريف، مهاجم إيفرتون، بانتهاك قواعد المراهنات الخاصة به، بعد مزاعم وضعه 61 رهانًا على المباريات خلال فترة 15 شهرًا.
ويُعد شريف أحدث لاعب يواجه اتهامات تتعلق بالمراهنات، بعدما عوقب إيفان توني بالإيقاف لمدة ثمانية أشهر في عام 2023 بسبب 232 مخالفة لقواعد المراهنات التابعة للاتحاد الإنجليزي.
وكان الاتحاد الإنجليزي أوقف إيفان توني، لاعب الأهلي السعودي حاليًا، وبرنتفورد، وقتها لمدة ثانية أشهر وتغريمه 50 ألف جنيه إسترليني.
ولم يشارك شريف، صاحب الـ20 عامًا، مع الفريق الأول لإيفرتون، وقضى الموسم الماضي معارًا إلى ناديي روثرهام يونايتد وبورت فالي اللذين يلعبان في الدرجة الثالثة.
وذكر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان: «يُزعم أن اللاعب خالف المادة إي 1.2 بشأن 61 رهانًا وضعها على مباريات كرة القدم في الفترة ما بين 20 نوفمبر 2024 و12 فبراير الماضي».
وأضاف: «أمام مارتن شريف حتى يوم الإثنين 17 أغسطس لرد على الاتهامات».