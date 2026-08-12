27 أغسطس.. تامر عاشور يلتقي جمهور جدة

يحيي المصري تامر عاشور حفلًا غنائيًا على مسرح عبادي الجوهر أرينا في جدة، 27 أغسطس الجاري، وفق ما أعلنته بنش مارك، الجهة المنظمة.

ويقود المايسترو هاني فرحات الأوركسترا الموسيقية خلال الحفل، الذي يقدم فيه عاشور مجموعة من أبرز أعماله الغنائية.

وتُطرح تذاكر الحفل، الخميس، عند الـ 08:00 مساءً، عبر منصة «ويبوك».

ويأتي الحفل ضمن سلسلة الفعاليات الغنائية، التي تستضيفها جدة خلال أغسطس الجاري، بمشاركة عدد من نجوم الغناء العربي.