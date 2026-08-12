الهلال يستعرض مرافق مركزه الجديد

اصطحب سليمان الهتلان، كبير الإداريين وعضو مجلس إدارة شركة نادي الهلال، الصحافيين في جولة ميدانية، الأربعاء، في مركز الماجدية الرياضي، المقر الحديث لتدريبات الفريق الأول لكرة القدم.

وشهدت الجولة حضورًا إعلاميًا واسعًا، حيث اطلع الصحافيون على المرافق الحديثة التي تشمل غرف اللاعبين والصالات الرياضية والملاعب والمرافق المساندة، في خطوة تعكس حرص إدارة الهلال على الشفافية والتواصل مع وسائل الإعلام.

وأكد الهتلان خلال الجولة أن إدارة النادي زارت أغلب أندية العالم الرائدة، وجمعت أبرز المميزات الموجودة في مراكز تدريبها، ثم طبقتها في مركز الماجدية الرياضي ليكون بيئة احترافية متكاملة تخدم اللاعبين والجهاز الفني والإداري.

وكشف عن أن المركز يضم 50 غرفة مخصصة للاعبين، فيما تبلغ المساحة الإجمالية للمقر 65 ألف متر مربع، تم استغلال 45 ألف متر مربع منها حتى الآن، مع بقاء 20 ألف متر مربع إضافية ستُخصص لمزيد من أعمال التطوير مستقبلاً.