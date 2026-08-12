أمام الدرعية.. الصانبي يحمي عرين الأهلي وميو يغيب

يتجه الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إلى الاعتماد على عبد الرحمن الصانبي، حارس المرمى، في التشكيلة الأساسية أمام الدرعية على ملعب الأول بارك، الخميس، في الجولة الافتتاحية لدوري روشن السعودي، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن الصانبي سيكون الخيار الأول للمدرب الهولندي بعد أن تأكد بشكل رسمي غياب الحارس الدولي السنغالي إدوارد ميندي عن اللقاء بسبب مواصلته برنامجه التأهيلي عقب الإصابة، التي لحقت به خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026، كما يغيب أيضًا الفرنسي إنزو ميو، بسبب استكمال إجراءات التفاوض حول خروجه من الفريق بنظام الإعارة لنادي الدرعية.

وأظهرت الحصة التدريبية الأخيرة، الأربعاء، حسب المصادر عينها ملامح التشكيلة التي سيبدأ بها بوسيتش مواجهة الدرعية، وأبرزها الظهور الرسمي الأول للأرميني إدوارد سبيرتسيان، والبرتغالي فرانسيسكو ترينكاو المنضمين حديثًا إلى صفوف الفريق الجداوي.