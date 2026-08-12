أندرسون يراهن على الـ«بصمة فورية»

أوضح إليوت أندرسون المنضم حديثًا إلى مانشستر سيتي، أنه عازم على إثبات استحقاقه لقيمة صفقة انتقاله المرتفعة، ويأمل في ​ترك بصمة فورية عندما يلعب مع فريقه، بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، ضد أرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة درع المجتمع لكرة القدم، الأحد.

وانضم أندرسون، صاحب الـ23 عامًا، إلى سيتي قادمًا من نوتنجهام فورست، يوليو الماضي، في صفقة ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن قيمتها قد تصل إلى ‌156.66 مليون دولار، ​ما ‌يجعله ⁠ثاني أغلى لاعب ​بريطاني ⁠على الإطلاق.

وقال أندرسون للصحافيين، الأربعاء، عقب أول حصة تدريبية له تحت قيادة المدرب الجديد إنزو ماريسكا «أنا سعيد للغاية، رحب اللاعبون بقدومي بشكل رائع، وسارت الحصة التدريبية بشكل جيد».

وقد يخوض لاعب منتخب إنجلترا مباراته الأولى مع سيتي أمام أرسنال بعد أيام ⁠قليلة من انضمامه إلى تدريبات النادي، وأكد لاعب الوسط أنه ‌يدرك حجم الاهتمام المرتبط بقيمة ​صفقة انتقاله، لكنه عازم على ‌ترك مستواه داخل الملعب يتحدث عنه.

وأضاف: «أريد أن أظهر للجميع ما يمكنني فعله. أحاول ألا أركز على الأمر كثيرًا، لكنني متأكد من أنني سأتمكن خلال ‌الموسم المقبل من إظهار أفضل ما لدي».

وأردف أندرسون أن اهتمام ماريسكا بالتفاصيل ظهر ⁠بالفعل خلال حصصه ⁠التدريبية الأولى مع الفريق، ويتوقع معرفة المزيد عن دوره خلال الأسابيع المقبلة. وبينما يرى نفسه في المقام الأول لاعب وسط صاحب نزعة دفاعية وهجومية بين منطقتي الجزاء، يعتقد أندرسون أنه يستطيع تقديم المزيد.

وزاد: «أمتلك القليل من كل شيء. أستطيع الدفاع بشكل جيد، وأستطيع الهجوم، لذلك سأحاول تقديم كل ما لدي لمساعدة النادي».

وسيبدأ مانشستر سيتي، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري ​الإنجليزي الممتاز، مشواره في ​الموسم الجديد أمام بورنموث، 23 أغسطس الجاري.