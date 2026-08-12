السوبر الأوروبي.. ديمبلي وباركولا على الدكة

فضل الإسباني لويس إنريكي، مدرب فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم، الاحتفاظ بعثمان ديمبلي وباركولا على دكة البدلاء خلال مواجهة أستون فيلا الإنجليزي الذي يغيب عنه الأرجنتيني إميليانو مارتينيز حارس المرمى في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2026-2027 الأربعاء.

ويأمل الفريق الباريسي في إضافة لقب جديد، بعدما توج الموسم الماضي بدوري أبطال أوروبا واحتفظ بلقب السوبر الأوروبي، فيما يسعى أستون فيلا إلى مواصلة موسمه التاريخي والتتويج بالكأس للمرة الثانية في تاريخه، بعد انتصاره في نسخة 1982.

واختار إنريكي قائمة أساسية مكونة من: ماتفي سافونوف، أشرف حكيمي، ماركينيوس، ويليام باتشو، ونونو مينديز، فيتينيا وارين زائير وإيمري وجواو نيفيز، لأكليوش، وخفيتشا كفاراتسخيليا ودوي.

ويجلس عثمان ديمبلي، المتوج العام الماضي بجائزة الكرة الذهبية، على مقاعد البدلاء إلى جانب باركولا.

وفي المقابل، اختار الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق أستون فيلا قائمة ضمت الحارس بيزوت، و باو توريس وليندلوف، ماتي كاش وإيان ماتسن، و كامارا، وجواو جوميز، وماكجين وهيمينجز، بوينديا، ومادجو.