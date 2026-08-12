ميندي الصفقة الأعلى في هال سيتي

أعلن هال سيتي الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز ​لكرة القدم، الأربعاء، تعاقده مع المدافع السنغالي نوبل ميندي قادمًا من رايو فايكانو الإسباني بعقد يمتد لخمسة مواسم مع خيار التمديد لعام إضافي.

ولم يكشف ‌الفريق عن ‌قيمة الصفقة، ​لكن ‌وسائل ⁠إعلام ​بريطانية ذكرت أنها ⁠تمت مقابل 28.82 مليون دولار، إضافة لمكافآت متعلقة بالأداء، ليصبح الصفقة الأغلى في تاريخ النادي، متخطيًا الحارس اليوناني كونستانتينوس زولاكيس، ⁠الذي انضم مطلع الشهر الحالي، ‌مقابل ‌20 مليون جنيه إسترليني.

و​سجل ميندي ‌هدفين خلال 28 مباراة ‌في موسمه الوحيد مع رايو بعدما انضم للفريق قادمًا من ريال بيتيس، الذي شارك معه ‌في ست مباريات، وأسهم في بلوغ النادي نهائي دوري ⁠المؤتمر ⁠الأوروبي 2025.

كما شارك المدافع الأيسر للمرة الأولى مع منتخب السنغال عندما بدأ منذ البداية في الفوز 3ـ1 على جامبيا تجريبيًا في مارس الماضي.

وقال ميندي: «أردت اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ طفولتي، لذا فهو ​تحدٍ رائع ​أتطلع لخوضه، وأنا مستعد لذلك».