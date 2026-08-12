ميندي الصفقة الأعلى في هال سيتي
أعلن هال سيتي الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء، تعاقده مع المدافع السنغالي نوبل ميندي قادمًا من رايو فايكانو الإسباني بعقد يمتد لخمسة مواسم مع خيار التمديد لعام إضافي.
ولم يكشف الفريق عن قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أنها تمت مقابل 28.82 مليون دولار، إضافة لمكافآت متعلقة بالأداء، ليصبح الصفقة الأغلى في تاريخ النادي، متخطيًا الحارس اليوناني كونستانتينوس زولاكيس، الذي انضم مطلع الشهر الحالي، مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.
وسجل ميندي هدفين خلال 28 مباراة في موسمه الوحيد مع رايو بعدما انضم للفريق قادمًا من ريال بيتيس، الذي شارك معه في ست مباريات، وأسهم في بلوغ النادي نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2025.
كما شارك المدافع الأيسر للمرة الأولى مع منتخب السنغال عندما بدأ منذ البداية في الفوز 3ـ1 على جامبيا تجريبيًا في مارس الماضي.
وقال ميندي: «أردت اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ طفولتي، لذا فهو تحدٍ رائع أتطلع لخوضه، وأنا مستعد لذلك».