بـ 3.9 مليون.. التعاون يطلب أولاويين

عرض نادي التعاون 1.5 مليون يورو على نظيره ريزه سبور التركي، للحصول على خدمات النيجيري إبراهيم أولاويين، لاعب الوسط، خلال نافذة الانتقالات الصيفية الجارية، بحسب مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وينتظر التعاون رد النادي التركي على العرض المقدّم لشراء العقد، الذي تبقَّى موسم وحيد على نهايته.

بالتوازي مع ذلك، بدأ «السكري» التفاوُض مع اللاعب، مُقدّمًا له عقدًا لمدة موسمين، براتب قدره 1.2 مليون يورو عن كل موسم.

وإذا تمَّت الصفقة، ستُكلِّف في المُجمَل 3.9 مليون يورو.

وأحرز أولاويين «28 عاما» هدفين وصنع هدفًا، في 33 مشاركة مع فريقه الموسم الماضي، مقابل إحراز 6 وصناعة 9 في 34 مباراة الموسم قبل الماضي.

ويمثِّل اللاعب ريزه سبور منذ مطلع 2023، بعد موسم ونصف الموسم مع أنقرة كيسيورين جوجو التركي، الذي استقطبه من رينجرز النيجيري خلال صيف 2021.

ويُقدِّر موقع «ترانسفير ماركت» الكروي الإلكتروني القيمة السوقية للنيجيري، الذي لعِب مباراتين دوليتين، بـ 2.2 مليون يورو، ما يزيد بـ 750 ألف يورو عن تقييم التعاون له.