ما لم يقله الفهمي

سؤال لم يصل جوابه لجماهير الأهلي الوفية، بالرغم من خروج المتحدث الرسمي، الأخ ماجد الفهمي، الذي كنا نتمنى أن نراه متحدثًا من خلال مقر النادي في شارع التحلية، ومن خلال مؤتمر صحفي يجمعه بالمدير الرياضي البرتغالي روي بيدرو، في حضور وسائل الإعلام، والإجابة على جميع الأسئلة الشائكة لدى هذه الجماهير الوفية، ويتم النشر والتصوير من خلال حساب النادي، إلخ... العملية الاحترافية التي نطالعها في الكثير من الأندية العالمية.

ومن أهم أسئلة تلك الجماهير، الذي أشعر بأن جزءًا منها واقعي: من أبعد يايسله بعد النجاحات والاستقرار الذي كان مضربًا للأمثال، والفريق يستعد لأكبر عدد من البطولات في تاريخه؟ ومن خطط لخروجه بهذه السرعة؟ وهل أهل النادي نائمون؟ وأتصور بأنه حق مشروع لأي من الطرفين، إلغاء عقد المدرب أو النادي، ولكن ليس هكذا فجأة. ثم لماذا هذا الصمت الطويل، والذي تُلام عليه اللجنة التنفيذية والإدارة الرياضية؟

في ظل ظهور الأخ عبدالعزيز العنقري وتحدثه عن إهمال النادي للمدرب، وخروج تسريبات بعضها لامس الحقيقة، وعن السبب الآخر، بأن الإدارة خلف إبعاد النجمين محرز وكيسيه: المدرب أم الإدارة؟

وهنا جانب الجماهير العاطفي، كون أي مدرب في العالم هو من يقرر بقاء أي لاعب أو رحيله من حيث الإعداد للعام الجديد، وهذا ما يحصل حتى مع اللاعبين من الفريق الرديف.

عمومًا، وقبل انطلاقة الدوري اليوم، على جمهور الأهلي أمام نادي الدرعية الحضور والتشجيع والدعم، ليظل أيقونة المدرجات السعودية كعادته. وعلى إدارة النادي، مشكورة، التي جاءت بكل من سيبرسيان وتيرنكاو وأبو بكر سيدي ومشعل المطيري ونايف مسعود، أن تدعم الفريق بمحور أجنبي مكان كيسيه، وبلاعب ظهير أيمن يعوض غياب الكابتن علي مجرشي.

وموسم جميل إن شاء الله.