رودجرز: الشباب يختبر استعداداتنا.. ونريد المنافسة

أكد الأيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، استهدافه الحفاظ على الهوية الفنية التي ظهر بها اللاعبون الموسم الماضي، ومواصلة النهج ذاته لتحقيق نتائج متميزة، مع تطوير الأداء بما يتناسب مع تحديات الموسم الجديد.

وجاءت تصريحاته خلال مؤتمرٍ صحافيّ الأربعاء، تحدث فيه عن مواجهة الشباب، الخميس ضمن باكورة جولات دوري روشن السعودي.

وشدد مدرب القادسية على أهمية المباراة، التي تحتضنها الرياض، وعدّها اختبارًا مبكرًا لمدى جاهزية فريقه بعد فترة الإعداد.

وقال: «المواجهات الافتتاحية تحمل أهمية خاصة، كونها تكشف مدى نجاح العمل خلال المعسكر التحضيري».

ونوَّه رودجرز بجودة لاعبي الشباب، وخصّ بالذكر الجناح البلجيكي يانيك كاراسكو، وعدّه من أبرز مصادر خطورة «الليوث». فيما أكد امتلاك فريقه طموحات كبيرة الموسم الجاري، في مقدمتها المنافسة على ألقاب البطولات الأربع التي يشارك فيها، متطلعًا إلى انطلاقة مثالية عبر تحقيق نتيجة إيجابية خلال الجولة الافتتاحية.

وإضافةً إلى الدوري، يخوض الفريق منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا للنخبة.