تشافي أول إسباني يقود «الطواحين»

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم تعيين الإسباني تشافي هرنانديز مدربًا للمنتخب خلفًا لرونالد كومان، الذي استقال من منصبه بعد مونديال أمريكا الشمالية 2026، الأربعاء.

ووقّع المدرب، البالغ 46 عامًا والذي قاد برشلونة للفوز بلقب الدوري الإسباني عام 2023، عقدًا يمتد حتى كأس العالم 2030، التي تستضيفها إسبانيا والبرتغال والمغرب، إضافة إلى بعض المباريات في أمريكا اللاتينية.

كما سيسمح عقد تشافي بقيادة حملة المنتخب الهولندي في أمم أوروبا 2028، وبات أول إسباني يتولى تدريب منتخب إسبانيا والمدرب الأجنبي رقم 20 الذي يقود «الطواحين».

لم يتولَّ «مايسترو» خط الوسط مع برشلونة والفائز بكأس العالم 2010 مع إسبانيا كلاعب، أي منصب تدريبي منذ مغادرته «كامب نو» عام 2024.

وقال تشافي: «بصفتي أحد الذين تلقوا تدريبهم في أكاديمية برشلونة، متأثرًا بشدة بيوهان كرويف ورينوس ميتشلز وغيرهما، أشعر بارتباط خاص بكرة القدم الهولندية».

وأضاف: «يمكن القول إني ابن كرة القدم الهولندية. كما لعب مدربون عظماء آخرون، وخاصة لويس فان غال، الذي لعبت تحت قيادته أول مباراة لي في برشلونة، وفرانك رييكارد، دورًا هامًا في صقل شخصيتي كلاعب ومدرب».