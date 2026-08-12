المولد إلى الفيصلي

أعار النادي الأهلي عيد المولد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، إلى الفيصلي لمدة موسم واحد، وفق ما ذكرت مصادر خاصة بـ«الرياضية».

ووقع اللاعب عقده مع الفيصلي، بعد وصوله الأربعاء إلى الرياض قادمًا من جدة.

وبرز المولد بقميص الأخدود، فضمَّه الأهلي خلال الانتقالات الشتوية لموسم 24-2025.

وخاض صاحب الـ 24 عامًا 33 مباراةً بقميص الفريق الغربيّ، وتُوِّج مع زملائه بدوري أبطال آسيا للنخبة، مرتين متتاليتين، وكأس السوبر السعودي.

وخلال الموسم الماضي، شارك المولد في 21 من مباريات الأهلي، الذي يرتبط معه بعقدٍ حتى صيف 2028.