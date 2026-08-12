الشهري لـ«الرياضية»: «عكس سير».. جعلني مجرما

كشف عبد العزيز الشهري، الممثل السعودي، عن تقديمه جانبًا مختلفًا في فيلم «عكس سير»، مؤكدًا أن الجمهور سيشاهده في شخصية تميل إلى الأكشن بعيدًا عن الطابع الكوميدي الذي اعتاد عليه في عدد من أعماله.

وقال الشهري في حديثه لـ«الرياضية» على هامش العرض الرئيس للفيلم في الرياض، الأربعاء: «الجمهور متعود يشوف من عبد العزيز ألوان مختلفة، وفي هذا الفيلم سيشاهدون جانب أكشن، ما هو ظريف.. مجرم».

ووصف الشهري تجربته مع عبد العزيز الشلاحي، مخرج الفيلم، وبقية طاقم العمل بالجميلة والمثرية، مشيرًا إلى أنه استفاد منها كثيرًا، كما أوضح أن وجود الشلاحي إلى جانب مفرج المجفل، كاتب العمل، وأصحاب التجارب الناجحة ضمن فريق الفيلم كان من العوامل التي شجعته على الموافقة على المشاركة.

من جانبه، أبدى عبد المجيد الكناني أمله في أن تصل الشخصية التي يقدمها إلى الجمهور وتلامسهم، مؤكدًا أن فريق الفيلم عاش حالة من التناغم خلال فترة التصوير، وقال: «كنا كلنا عايشين حالة حب، وكانت واضحة حتى وإحنا نصور، وإن شاء الله ينعكس هذا الشيء على الشاشة».

بدورها، كشفت فتون الجارالله عن ظهورها بشخصية مختلفة عن أدوارها السابقة، موضحة أنها تؤدي دور «مسجونة»، دون الكشف عن أسباب وجود الشخصية خلف القضبان، ومتوقعة أن يكسر الفيلم توقعات الجمهور، خاصةً أنه يجمع بين الكوميديا السوداء والأكشن.

ويبدأ عرض «عكس سير» في دور السينما السعودية، الخميس، ويجمع بين الكوميديا والأكشن والجريمة، وهو من تأليف مفرج المجفل وإخراج عبد العزيز الشلاحي، وبطولة الشهري، والكناني، ومؤيد النفيعي، وفتون الجارالله، ومهند الصالح، وأسماء السياري، وعدد من الفنانين.