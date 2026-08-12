بطولة السباحة.. كورتيس تحطم الرقم القياسي

حطّمت المراهقة الإيطالية سارة كورتيس الرقم القياسي العالمي لسباق 50م «ظهر» في بطولة أوروبا للسباحة المنظمة في باريس، الأربعاء.

وسجلت السباحة البالغة 19 عامًا زمنًا قدره «26.63 ثانية» في فوزها في نصف النهائي، متجاوزة الرقم القياسي السابق الذي سجلته الأسترالية كايلي ماكيون قبل ثلاثة أعوام بفارق 0.23 ثانية.

وحصدت كورتيس الميدالية البرونزية في سباق 100 متر سباحة حرة، الثلاثاء، لكنها ستكون الآن المرشحة الأبرز للفوز في نهائي سباق 50م «ظهر»، الخميس.

وأضافت كورتيس الرقم القياسي العالمي إلى الرقم القياسي الأوروبي في الأحواض القصيرة الذي حققته في السباق نفسه في بولندا العام الماضي.

وتأهلت الإيطالية إلى أولمبياد باريس وهي في الـ 17 من عمرها فقط، ووصلت إلى الدور نصف النهائي في سباق 50م حرة.

وفي عام 2025، حققت كورتيس إنجازًا آخر بتحطيمها الرقم القياسي الوطني المسجل باسم الأسطورة مواطنتها فيديريكا بيليجريني في سباق 100م حرة.

وبعد عام من ولادة طفلها الأول، تُوّجت السويدية سارة سيوستروم بطلة لأوروبا في سباق 50 م فراشة للمرة السادسة.

فازت البطلة الأولمبية ثلاث مرات، والتي تحمل الرقم القياسي العالمي في هذا السباق منذ عام 2014، في النهائي بزمن قدره 25.05 ثانية في باريس. وحققت بذلك لقبها الأوروبي الـ 18، ليصبح مجموع ميدالياتها الدولية 99 ميدالية منذ ظهورها الأول في سن الـ 14 في بطولة أوروبا في روما.