البليهي والهلال.. تعثُّر المخالصة

تعثرت المفاوضات بين علي البليهي، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، وإدارة شركة النادي بشأن فسخ عقده، الذي يتبقى على نهايته موسم واحد، وفقًا لما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن المدافع الدولي خرج من الحسابات الفنية للإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، خلال الموسم الجديد، فيما جاءت العروض التي تلقاها اللاعب أخيرًا أقل من تطلعاته.

وأضافت أن عددًا من أندية دوري روشن السعودي أبدت رغبتها في التعاقد مع البليهي، لكنه ينتظر إنهاء ارتباطه التعاقدي مع الهلال قبل الدخول في مفاوضات رسمية معه.

وينتظر أن يُحسم مستقبل اللاعب بشكل نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، سواءً بالتوصل إلى اتفاق على فسخ العقد، أو استمراره مع الفريق حتى اتضاح وجهته المقبلة.

وبدأ البليهي مشواره مع الهلال في يوليو 2017، وأسهم خلال مسيرته مع الفريق في تحقيق 13 لقبًا، منها خمسة ألقاب لدوري المحترفين، وثلاثة ألقاب لكأس الملك، ومثلها لكأس السوبر السعودي، إضافة إلى لقبين في دوري أبطال آسيا.

وخاض البليهي بقميص الهلال 263 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 23 هدفًا، وصنع ثلاثة أهداف، وفقًا لإحصاءات موقع «ترانسفير ماركت»، فيما شارك خلال الموسم الجاري في 7 مباريات، سجل خلالها هدفًا واحدًا.