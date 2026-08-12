مادجو.. أصغر لاعب يبدأ ويسجل في السوبر الأوروبي

سجل الإنجليزي برايان مادجو، لاعب فريق أستون فيلا، رقمًا شخصيًا في المسابقات القارية بعدما بات أصغر لاعب يبدأ ويسجل هدفًا في مباراة نهائي بطولة السوبر الأوروبي، بعدما دفع به الإسباني أوناي إيمري المدرب في القائمة الأساسية أمام باريس سان جيرمان.

و بعمر 17 عامًا و212 يومًا، أصبح برايان مادجو لاعب أستون فيلا أصغر لاعب يبدأ مباراة نهائي كأس السوبر الأوروبي منذ بدء تسجيل البيانات في 2006 طبقًا لموقع «أوبتا» المتخصص في إحصائيات كرة القدم واللاعبين.

وتمكن مادجو من إحراز هدف التعادل 1-1 مع نهاية الشوط الأول في مرمى باريس سان جيرمان في المباراة التي خسرها فريقه 1-2.

وكان أستون فيلا قد تعاقد مع اللاعب الشاب في الشتاء الماضي قادمًا من ميتز مقابل 12 مليون يورو.

وسجل مادجو 4 أهداف في فترة الإعداد قبل الموسم حتى الآن، منها هدفان في المباراة التجريبية الافتتاحية لفريق أستون فيلا ضد وولسال.

وحصل النادي الإنجليزي على قرار يسمح للاعب بالمشاركة في المسابقات الرسمية بعد أن أيدت محكمة التحكيم الرياضية استئنافه ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بمنع إشراك اللاعب الذي انضم للفريق قادمًا من نادي ميتز بحجة هويته الرياضية، وأنه لاعب دولي يمثل لوكسمبورج.