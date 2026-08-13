الثانية تواليا.. سان جيرمان بطل السوبر الأوروبي

أثبت فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم هيمنته الأوروبية، بعدما توج بلقب بطولة كأس السوبر الأوروبي للمرة الثانية تواليًا عقب انتصاره 2-1 على نظيره أستون فيلا الإنجليزي على ملعب «ريد بول أرينا» في مدينة سالزبورج النمساوية.

وخطف الفريق الباريسي أول ألقاب الموسم الجديد بفضل ثنائية خفيتشا كفاراتسخيليا وديزيري دويه، بينما سجل للفريق الإنجليزي برايان مادجو.

وأصبح الصومالي عمر أرتان أول حكم غير أوروبي يدير مباراة السوبر، إذ اعتمده الاتحاد القاري بعد منعه من دخول الولايات المتحدة للإشراف على مباريات كأس العالم.

وافتتح باريس سان جيرمان التسجيل من تسديدة قوية لخفيتشا كفاراتسخيليا عند الدقيقة 20 قبل أن يتمكن برايان مادجو «أصغر لاعب في المباراة» لاعب أستون فيلا من إدراك التعادل عند الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني دفع الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان بعثمان ديمبلي والذي مرر كرة أرسلها ديزيري دويه إلى الشباك احتسبها حكم المباراة حالة تسلل قبل أن يعود إلى تقنية «VAR» ويعلن صحة الهدف عند الدقيقة 61.

واحتسب الحكم الصومالي 5 دقائق وقت بدل ضائع لم يسفر عن جديد على مستوى النتيجة لتنتهي المواجهة بفوز الفريق الباريسي بهدفين مقابل هدف للفريق الإنجليزي.

ونجح باريس سان جيرمان في تأكيد تفوقه على الأندية الإنجليزية، بعدما نجح الموسم الماضي في الاحتفاظ بلقب «دوري أبطال أوروبا»، بتفوقه على أرسنال بركلات الترجيح في النهائي بعد التعادل 1ـ1 توج باللقب للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه النسخة الماضية لكأس السوبر، إثر تغلبه على توتنام هوتسبير بركلات الترجيح 4-3 «بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2»