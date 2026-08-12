رسميا.. نيوم يستعير الغامدي من الاتحاد

انتقل فيصل الغامدي لاعب وسط فريق الاتحاد الأول لكرة القدم إلى نادي نيوم بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم حسبما أفاد الناديان، الأربعاء.

وكتب نادي نيوم على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «الرقم 8 منّا وفينا.. فيصل الغامدي ينضم لنيوم على سبيل الإعارة».

من جهته، تمنى الاتحاد التوفيق للاعبه في هذه التجربة الاحترافية الجديدة.

ويأتي رحيل الغامدي إلى نيوم تأكيدًا لما كتبته «الرياضية» الجمعة الماضي تحت عنوان: «نيوم يطلب الغامدي من الاتحاد»، إذ كشفت في سياق الخبر نقلًا عن مصادر خاصة أن إدارة نادي الاتحاد تلقّت عرضًا من نظيرتها في نيوم للحصول على خدمات فيصل الغامدي، لاعب الوسط، بنظام الإعارة لمدة موسم واحد.

كما واصلت «الرياضية» اهتمامها بمفاوضات الناديين بشأن الغامدي، ونشر حساب «الرياضية عاجل» في منصة «إكس» الإثنين الماضي أن الاتحاد على انتقال الغامدي معارًا إلى نيوم، مضيفًا أن نادي الاتحاد سيتحمَّل جزءًا من رواتب فيصل الغامدي خلال فترة إعارته إلى نيوم، التي تمتدُّ موسمًا واحدًا.

وحسبَ المصادر، لا يتضمَّن الاتفاق بين الناديين أحقية الشراء، وسيدفع الاتحاد جزءًا من رواتب اللاعب، وسيتحمَّل نيوم الباقي.

وانضم الغامدي «24 عامًا» إلى صفوف الاتحاد في صيف 2023 قادمًا من الاتفاق بموجب عقد يمتد حتى أواخر يونيو 2028، لكنه لم يلعب مع الفريق في الموسم قبل الماضي بعد إعارته إلى بيرشكوت البلجيكي.