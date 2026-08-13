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الباريسي سوبر

2026.08.13 | 12:27 am
لاعبو فريق باريس سان جيرمان يحتفلون على منصة التتويج ببطولة كأس السوبر الأوروبي بعد الفوز على أستون فيلا 2-1 في نهائي البطولة الأوروبية على ملعب «ريد بول أرينا» في مدينة سالزبورج النمساوية، الأربعاء. (وكالات)
الباريسي سوبر

الباريسي سوبر

الباريسي سوبر

الباريسي سوبر

الباريسي سوبر

الباريسي سوبر

الباريسي سوبر