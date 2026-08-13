سلتيك يتعاقد مع نجم «الفراعنة»

أعلن سلتيك، بطل الدوري الإسكتلندي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء، تعاقده مع ​جناح مصر هيثم حسن قادمًا من ريال أوبييدو الإسباني بعقد يمتد لأربعة أعوام.

وكان حسن صاحب 24 عامًا، المولود في فرنسا، ضمن تشكيلة مصر التي بلغت دور الـ16 في كأس العالم الماضية التي جرت في أمريكا الشمالية، ‌حيث شارك في مباراتين ‌وقدم تمريرة حاسمة ​في ‌الخسارة 2ـ3 ​أمام الأرجنتين.

وقال سلتيك ⁠في بيان: «يسرنا الإعلان عن التعاقد مع الجناح الدولي المصري هيثم حسن قادمًا من ريال أوبييدو بعقد يمتد لأربعة أعوام، مع خيار التمديد لعام إضافي، وذلك رهنًا بالحصول على التصريح الدولي». ولم ⁠يعلن سلتيك عن قيمة الصفقة. ‌وسبق لحسن ‌خوض تجارب مع فياريال وسبورتنيج ​خيخون في الدوري ‌الإسباني، وبدأ مسيرته مع شاتورو الفرنسي.

ولعب ‌الجناح الأيمن دورًا في صعود أوبييدو من دوري الدرجة الثانية الإسباني في موسم 2024-2025 بعدما سجل أربعة أهداف في 43 ‌مباراة، لكن الفريق هبط بعد موسم واحد في دوري الأضواء.

وقال حسن: «إنها ⁠لحظة ⁠رائعة وشرف حقيقي بالنسبة لي أن أنضم إلى سلتيك، وهو نادٍ استثنائي يمتلك تاريخًا عريقًا وجماهير رائعة. «عندما علمت باهتمام سلتيك بضمي، كان عليّ أن آتي إلى هنا وأن أصبح جزءًا من هذا النادي».

وشارك حسن في 37 مباراة مع أوبييدو في الدوري الإسباني بالموسم الماضي، وقدم ثلاث ​تمريرات حاسمة. وفاز سلتيك ​في أول مباراتين من الموسم الجديد للدوري.