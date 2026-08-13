الشباب يقترب من توقيع مارتينيز

اقترب نادي الشباب من حسم صفقة التعاقد مع المهاجم الكولومبي روجر مارتينيز، رابع هدّافي الموسم الماضي من دوري روشن السعودي، وفقًا لما أوضحته لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وكشفت المصادر ذاتها عن استهداف إدارة النادي العاصمي التعاقد مع ظهير أجنبي شاب، واستقرارها بالفعل على اسمٍ من القارة الأوروبية يجيد اللعب ظهيرًا وكذلك في عمق الدفاع، في مسعى لتزويد الألماني توماس ليتش، المدرب الجديد، بلاعبين أصحاب أدوار متعددة.

وذكرت المصادر أن الظهير القادم سيُقيَّد بوصفه أجنبيًا تحت السن. تزامنًا مع ذلك، تسعى الإدارة، التي يترأسها عبد العزيز المالك، إلى إتمام ضمّ ضاري العنزي «26 عامًا» من ضمك، لتعزيز مركز الظهير الأيسر.

وانضم الكولومبي مارتينيز إلى التعاون مطلع عام 2025، وغادره بعد نهاية الموسم الماضي، الذي شَهِد تألقه، إذ أحرز 23 هدفًا في 32 جولة وحلّ رابعًا على لائحة هدافي الدوري.

وتُقدّر القيمة السوقية لمارتينيز، البالغ من العمر 32 عامًا، بـ 1.5 مليون يورو، وفق موقع «ترانسفير ماركت» الكروي الإلكتروني، لكن الشباب لن يتكبّد إلا راتبه، لأنه لاعبٌ حرٌ منذ رحيله عن «السكري».