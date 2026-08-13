الخميس.. 3 مواجهات تدشن النسخة 19 من روشن

تنطلق منافسات النسخة الـ19 من الدوري السعودي للمحترفين، الخميس، بثلاث مواجهات خلال اليوم الأول من الجولة الافتتاحية للمسابقة.

ويقص فريق أبها الأول لكرة القدم الصاعد حديثًا،ونظيره الحزم شريط المسابقة عند الـ 07:15 مساء على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها.

و يصطدم الشباب في المواجهة الثانية بضيفه القادسية على ملعب إس اتش جي أرينا في الرياض عند الـ 09:00 مساء.

وفي التوقيت نفسه، تجمع المواجهة الثالثة في اليوم الأول الدرعية الصاعد من دوري يلو في تحدٍ كبير أمام نظيره الأهلي على ملعب الأول بارك في الرياض.

وفي اليوم الثاني من الجولة، الجمعة، يستقبل نيوم على أرضه في مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك نظيره الفيحاء عند الـ 07:50 مساء، فيما يحل الرياض ضيفًا على الاتفاق عند الـ 09:00 مساء على ملعب الأول في الدمام، ويلاقي الهلال صاحب المركز الثاني في النسخة الماضية في التوقيت نفسه نظيره الفيصلي العائد مجددًا إلى دوري الأضواء على ملعب المملكة أرينا.

ويشهد اليوم الثالث الأخير من الجولة، السبت، ثلاث مواجهات، أولها لقاء التعاون والخليج عند الـ 07:15 مساء على ملعب الأول في بريدة، ويستقبل الاتحاد على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة نظيره الخلود عند الـ 09:00 مساء، فيما يستهل النصر حملة الدفاع عن لقبه عندما يستقبل الفتح في التوقيت نفسه على ملعب الأول بارك في الرياض.

ونجح النصر في تحقيق لقب النسخة الماضية بعد منافسة حتى الجولة الأخيرة مع غريمه التقليدي الهلال صاحب المركز الثاني.

وتشهد النسخة الحالية مشاركة فرق أبها والفيصلي والدرعية، بعد نجاحهم في خطف بطاقة الصعود من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.