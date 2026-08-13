السيتي يوقع مع «ترينديول».. ويبقي دوكو

أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي، الخميس، توقيع شراكة مع «ترينديول»، لتصبح بموجبها الشريك الرسمي للنادي في سوق التجارة الإلكترونية.

وأعرب بيتر لوندي، نائب الرئيس الأول للشراكات في نادي مانشستر سيتي، عن سعادته بهذه الشراكة، عبر بيان صحافي، قائلًا: «باعتبارها إحدى المنصات العالمية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية التي تشهد نموًا متسارعًا، تواصل «ترينديول» ترسيخ حضورها وتعزيز سجلها الحافل بالشراكات مع عدد من أبرز الأسماء في عالم الرياضة، ونتطلع إلى التعاون معًا وتحقيق نجاحات مشتركة طول مدة هذه الشراكة المميزة».

من جانبه، قال محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لـ «ترينديول» في منطقة الخليج: «لطالما ارتبط اسم «ترينديول» بعالم كرة القدم في تركيا، ومع تسارع وتيرة نموّنا، جاءت هذه الشراكة مع أحد أبرز الأسماء في عالم الرياضة امتدادًا طبيعيًا لتعزيز حضورنا العالمي».

وأشار إلى الإنجازات الاستثنائية التي حققها مانشستر سيتي خلال العقد الماضي، وقال: «يسعدنا التعاون مع نادٍ عريق يتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة ويحظى بمكانة خاصة في قلوب الكثير من المشجعين في المنطقة والعالم».

ومنذ تأسيسها في إسطنبول 2010، عززت «ترينديول»، المنصة العالمية في مجال التجارة الإلكترونية، مكانتها في القطاع، لتجمع أكثر من 40 مليون متسوق وما يزيد على 250 ألف بائع، مدفوعةً بنمو متسارع وانتشار متزايد في مختلف الأسواق.

ومن خلال هذه الشراكة، ستتعاون «ترينديول» مع النادي على إنتاج محتوى وإطلاق حملات تسويقية مخصصة، إضافةً إلى تعزيز حضور المنصات الرقمية للنادي وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، وإبراز علامتها التجارية في ملعب الاتحاد.

من جهة ثانية، مدّد الجناح البلجيكي جيريمي دوكو عقده مع السيتي خمسة أعوام إضافية، وفق ما أعلنه النادي الخميس.

وبات دوكو أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنكليزي منذ انضمامه إلى سيتي قادما من رين الفرنسي عام 2023.

وسجّل اللاعب البالغ 24 عاما 22 هدفا وقدّم 34 تمريرة حاسمة في 131 مباراة مع سيتي، مساهما في إحرازه لقب الدوري الإنكليزي الممتاز وكأس العالم للأندية وكأس إنكلترا وكأس الرابطة.

وخاض دوكو 48 مباراة دولية مع منتخب بلجيكا بما فيها كأس العالم الأخيرة.