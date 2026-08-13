زيدان يتسلح بحارس أبطال العالم

انضمَّ الفرنسي فابيان بارتيز، حارس المرمى الدولي السابق وبطل كأس العالم 1998 مع «الديوك» رسميًّا، إلى الجهاز الفني لزين الدين زيدان، مدرب المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، وفق ما أعلنه اتحاد اللعبة المحلي، الخميس.

ويتولى بارتيز، صاحب الـ55 عامًا، الذي كان زميلًا لزيدان عندما أحرزت فرنسا لقب مونديال 1998 على أرضها، مسؤولية تدريب حراس مرمى المنتخب «الزرق».

وسبق لبارتيز، الذي دافع عن ألوان تولوز وموناكو ومارسيليا ومانشستر يونايتد الإنجليزي، أن عمل مستشارًا للمنتخب الفرنسي في عهد المدربين ريمون دومينيك، ولوران بلان، لكنه لم يشغل أي دور خلال فترة ديدييه ديشامب التي امتدت 14 عامًا.

كما كان بارتيز ضمن الجهاز الفني لتولوز لفترة وجيزة بين عامي 2020 و2021.

وأعلن الاتحاد الفرنسي للعبة أيضًا عدة تعيينات أخرى ضمن الطاقم التدريبي للفريق، من بينها دافيد بيتوني وحميدو مسعيدي، المدربان المساعدان، وهما من المقربين لزيدان، وعملا إلى جانبه خلال فترتيه على رأس الجهاز الفني لريال مدريد الإسباني.

كما انضم جريجوري دوبون، الذي عُيّن مستشارًا للاستراتيجية والأداء، إلى الجهاز الفني، وكان قد عمل أيضًا مع زيدان في ريال مدريد.

وتولى زيدان، البالغ 54 عامًا، مهمة تدريب المنتخب الفرنسي الأول في 28 يوليو الماضي، خلفًا لديشامب، زميله السابق، وذلك بعد خروج فرنسا من الدور نصف النهائي لكأس العالم 2026، وسيُشرف على أول معسكر تدريبي له مع «الديوك» سبتمبر المقبل.

ويلعب المنتخب الفرنسي المباراة الأولى تحت قيادة زيدان، 25 سبتمبر المقبل، أمام تركيا، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.