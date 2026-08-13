بعد وفاة والده.. ميسي يعود ويخسر

سجّل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي الأول لكرة القدم، عودته إلى الملاعب، بعد وفاة والده وتلميحه إلى إمكانية الاعتزال، لكن ذلك لم يكن كافيًا لإنقاذ فريقه من وداع منافسات كأس الرابطتين، إثر خسارته أمام ليون المكسيكي 2ـ3، صباح الخميس.

وعاد قائد ميامي إلى فلوريدا صباح الثلاثاء قادمًا من الأرجنتين بعد مشاركته في مراسم تشييع والده خورخي، الأحد الماضي، عن 68 عامًا، والذي شغل مهمة وكيل أعمال نجله.

ودخل إلى أرض الملعب مع بداية الشوط الثاني وسط تصفيق قوي من الجماهير.

وبثّ ميسي الأربعاء رسالة مؤثرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي نعى فيها والده، معترفًا أنه لم يعد متأكدًا من رغبته في مواصلة لعب كرة القدم، كاتبًا: «لا أعرف ماذا سأفعل من دونك، ولا أعرف كيف يمكنني الاستمرار، كنت فقط ألعب كرة القدم، أما الآن فتساورني شكوك جدية بشأن الاستمرار في القيام بذلك لفترة أطول».

وتقدّم ميامي بهدف نظيف، لكن هدفين للكولومبي دانيال أرسيلا، قادا ليون إلى قلب النتيجة وتحقيق الفوز، ليصبح بذلك أول فريق يبلغ الدور ربع النهائي من البطولة التي تجمع أندية الدوريين الأمريكي، والمكسيكي.

ووضع ميسي نفسه تحت تصرف مواطنه جييرمو أويوس، مدرب ميامي، في المباراة الحاسمة الأخيرة ضمن دور المجموعات، بعدما غاب عن مواجهة مونتيري المكسيكي السبت التي خسرها فريقه.

ووصف الإيطالي يانيك برايت، صاحب أحد هدفي ميامي، عودة ميسي أنها «مذهلة»، مؤكدًا على أن جميع زملائه أرادوا فقط دعم قائدهم، مضيفًا :«لم أكن أتوقع ذلك، هذا يظهر مدى اهتمامه، عندما رأيته هنا، كان كل ما أفكر فيه هو أن أقدم 150% من جهدي من أجله، إنه وضع صعب. نحاول البقاء إلى جانبه ودعمه قدر الإمكان، لكن الأمر كبير».

وتُعد هذه المرة الأولى التي يخرج فيها ميامي من المرحلة الافتتاحية للبطولة منذ توسيع نظامها 2023.

وأحرز ميامي اللقب في ذلك العام بقيادة ميسي، بعد فترة وجيزة من وصوله إلى النادي في فلوريدا برفقة الإسبانيين سيرجيو بوسكيتس، وجوردي ألبا.

وبلغ ميامي نهائي نسخة 2025، لكنه خسر أمام مواطنه سياتل ساوندرز 0ـ3، في مباراة شهدت شجارًا بعد صافرة النهاية أدى إلى إيقاف المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز طوال نسخة هذا العام من البطولة.