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تمديد عقد

2026.08.13 | 03:19 pm
مدد البلجيكي جيريمي دوكو، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، مع «السماوي»، مدة خمسة أعوام إضافية، وفق ما أعلنه النادي، الخميس (المركز الإعلامي ـ مانشستر سيتي)
تمديد عقد

تمديد عقد

تمديد عقد

تمديد عقد