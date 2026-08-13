آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
الرئيسية
/
الصورة .. قصة
تمديد عقد
2026.08.13 | 03:19 pm
مدد البلجيكي جيريمي دوكو، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، مع «السماوي»، مدة خمسة أعوام إضافية، وفق ما أعلنه النادي، الخميس (المركز الإعلامي ـ مانشستر سيتي)
الأكثر قراءة
1
المولد إلى الفيصلي
2
البليهي والهلال.. تعثُّر المخالصة
3
الشباب يقترب من توقيع مارتينيز
4
أمام الدرعية.. الصانبي يحمي عرين الأهلي وميو يغيب
5
إنزاجي يبعد كانسيلو عن الهلال
6
النصر يكلف أفيجين والرفدان.. وكوستا جاهز
7
بـ 3.9 مليون.. التعاون يطلب أولاويين
8
الفرحة فرحتان.. خروج سندي وتأهل آسيوي
Previous
Next
اخترنا لكم
الاتحاد يعود.. وحاجي والموسى خارج الحسابات
بيع 3 صقور من إسبانيا والبرتغال وكندا
قبل تهمة توني.. السجن يحاصر النجوم بسبب الاعتداء
«يويفا».. «كونكاكاف» و«الآسيوي»: كرة القدم ليست ملكية
يايسله يراهن على الشباب في نيوكاسل
×
الكرة السعودية
2026-08-13 19:40:33
إنزاجي: الفرص متاحة أمام الشبّان.. ومحزري جيد
الكرة السعودية
2026-08-13 16:51:28
إنزاجي يبعد كانسيلو عن الهلال
الكرة السعودية
2026-08-12 23:55:35
البليهي والهلال.. تعثُّر المخالصة
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-06-25 02:31:57
بعد الفحص.. الأخضر يستعيد تمبكتي
فيديو
2026-06-21 03:20:14
قبل الإسبان.. الفيصل يتابع الأخضر
فيديو
2026-06-21 03:09:08
دونيس: لا أشعر بالضغط.. وننتظر المعجزة
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-08-13 20:54:38
مزيج الجدد والصاعدين يكتب ظهور الدرعية الأول
الكرة السعودية
2026-08-13 20:39:24
3 جدد يدعمون الشباب.. والقادسية يتسلّح برأسي حربة
الكرة السعودية
2026-08-13 20:28:37
الأهلي.. ترينكاو وسبيرتسيان في مركزي محرز وكيسيه
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-08-13 17:43:00
الاتحاد يعود.. وحاجي والموسى خارج الحسابات
الكرة السعودية
2026-08-12 23:46:43
رسميا.. نيوم يستعير الغامدي من الاتحاد
الكرة السعودية
2026-08-12 17:58:47
الدرعية يطلب فقيهي.. والاتحاد يفكر
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-08-13 18:22:25
بوستيكوجلو: أرفض الوعود.. وأبحث عن أفضل اللاعبين
الكرة السعودية
2026-08-13 18:11:37
الليلة.. الفتح يحسم مشاركة هاراسلين
الصورة .. قصة
2026-08-13 00:55:14
أصفر وأزرق
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-08-13 20:54:38
مزيج الجدد والصاعدين يكتب ظهور الدرعية الأول
الكرة السعودية
2026-08-13 20:28:37
الأهلي.. ترينكاو وسبيرتسيان في مركزي محرز وكيسيه
الكرة السعودية
2026-08-12 23:40:03
المولد إلى الفيصلي
Previous
Next
×
منوعات
2026-08-13 16:07:16
موسم الرياض يرعى السوبر الإسباني في إسطنبول
فيديو
2026-07-28 20:51:14
آل الشيخ يعلن إطلاق «Six Kings Slam» ضمن موسم الرياض
مواسم السعودية
2026-07-26 03:26:48
بعد بداية صادمة.. جوشوا يعود ويحسم مواجهة «The Comeback» بالضربة القاضية
Previous
Next
×
ESports
2026-08-10 20:11:53
«OpTic Gaming» يخطف لقب «كول أوف ديوتي»
ESports
2026-08-10 15:54:50
«فالكونز» يختتم منافسات «Call of Duty» رابعا
ESports
2026-08-10 15:46:44
ابن حمران: المونديال الإلكتروني وُلد في الرياض وانطلق إلى العالم
Previous
Next
القائمة الرئيسية
آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
البحث