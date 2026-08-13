تمديد عقد

مدد البلجيكي جيريمي دوكو، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، مع «السماوي»، مدة خمسة أعوام إضافية، وفق ما أعلنه النادي، الخميس (المركز الإعلامي ـ مانشستر سيتي)