«أثليتيك»: القادسية يقترب من رايندرز

قطعت إدارة نادي القادسية، شوطًا كبيرًا في التعاقد مع الهولندي تيجاني رايندرز، لاعب فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفق وكالة «أثليتيك» البريطانية، الخميس.

وأشارت الوكالة، إلى أن تعاقد السيتي مع الإنجليزي إيليوت إندرسون الصيف الجاري في صفقة قدرت بمبلغ 116 مليون جنيه إسترليني، جعلت مشاركة رايندرز بصورة مستمرة في محل شك، ما دفعه للبحث عن فرص أكبر.

وتسعى إدارة السيتي إلى ضم الأرجنتيني إنزو فرنانديز، لاعب تشيلسي، وفقًا للمصدر نفسه، الصيف الجاري، فيما دخل رايندرز اهتمامات نوتنجهام فوريست، إلى جانب القادسية.

وانضم رايندرز إلى السيتي في يونيو 2025 قادمًا من اي سي ميلان الإيطالي، بقيمة 46.5 مليون جنيه إسترليني.

وتدرج رايندرز في الفئات السنية بنادي زفوله الهولندي، وفي 2017 وقع عقدًا احترافيًا مع ألكمار، الذي أعاره في 2019 إلى آر كي سي فالفيك.

وفي 2023 انتقل إلى أي سي ميلان، وأصبح أحد أهم اللاعبين، وتوج معه بلقب كأس السوبر الإيطالي، ونال جائزة أفضل لاعب وسط في موسم 2024، وفي صيف 2025 وقع مع مانشستر سيتي عقدًا يمتد خمسة مواسم.