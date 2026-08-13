أبها.. بوريتش يستدعي هندي

استدعى الكرواتي دامير بوريتش، مدرب فريق أبها الأول لكرة القدم، المدافع عبد الباسط هندي، إلى المعسكر، قبل مواجهة الحزم عند الـ 07:15 مساء الخميس، في الجولة الافتتاحية من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن هندي سيكون في القائمة على أن يحدد بوريتش مدرب الفريق خلال الاجتماع الفني عصر الخميس، التشكيلة الأساسية والبدلاء، في المباراة التي يحتضنها ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة في أبها.

يشار إلى أن هندي، الصفقة العاشرة من اللاعبين المحليين الذين وقعت إدارة النادي الجنوبي معهم، وهم: صفوان الجهني «الطائي»، محمد دخيل الله، مصطفى ملائكة «نيوم»، عبد الكريم دارسي، محمد الزيد «الهلال»، ماجد دوران «الاتفاق»، فيصل الصبياني، باسل السيالي «الشباب»، كشيم القحطاني «التعاون».

ودعم أبها صفوفه، بخمس صفقات أجنبية أربع منها يحملون الجنسية الفرنسية، وهم: السنغالي عبده ديالو «العربي القطري»، والفرنسيون دونوفان ليون «أوكسير الفرنسي»، ولورينتز روسير «الحزم»، ونبيل فقير «الجزيرة الإماراتي»، وأليماني جوري «باريس إف سي الفرنسي».