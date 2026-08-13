دوري المحترفين.. 18 عاما من التحولات والاستقطابات العالمية

شهد الدوري السعودي للمحترفين العديد من التغييرات المرتبطة بنظامه واسمه منذ تدشينه قبل 18 عامًا حتى وصوله إلى شكله الحالي تحت مسمى دوري «روشن»، الذي تنطلق نسخته الجديدة، الخميس.

وانطلق دوري المحترفين موسم 2008ـ2009، بنظام احترافي من 12 فريقًا ضمن معايير الاتحاد الآسيوي.

وواكبت هذه الخطوة تطورًا كبيرًا في الرعاية والنقل التلفزيوني واستقطاب نجوم عالميين.

وواصل الدوري بـ12 فريقًا موسمين، وبعدها زاد العدد إلى 14 فريقًا حتى موسم 2017ـ2018، ومن ثم ارتفع إلى 16 فريقًا حتى موسم 2022ـ2023، حتى استقر على 18 فريقًا ابتداءً من موسم 2023ـ2024.

وعلى صعيد التسمية، تغير اسم الدوري السعودي للمحترفين خمس مرات وصولًا إلى «دوري روشن السعودي»، بدءًا من موسم 2022ـ2023.

وانطلق الدوري للمرة الأولى منتصف 2008 تحت مسمى الدوري السعودي للمحترفين، وفي الموسم التالي تحوَّل إلى دوري زين السعودي للمحترفين، واستمر خلال أربع نسخ انتهاءً بموسم 2012ـ2013، وفي موسم 2013ـ2014 تحوَّل المسمى إلى دوري عبد اللطيف جميل لمدة أربعة مواسم، وبعدها عاد إلى مسماه القديم «الدوري السعودي للمحترفين» موسمًا واحدًا 2017ـ2018.

ودخل الدوري مرحلة جديدة بعد أن تحوَّل مسماه إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لفترة أربعة مواسم بداية من 2018ـ2019 حتى 2021ـ2022 تلتها المرحلة الجارية بمسمى «روشن».

وطوال الـ 18 موسمًا الماضية، ارتبط الدوري السعودي للمحترفين باللاعبين الأجانب، إذ شارك أربعة لاعبين أجانب مع كل فريق في أول خمس نسخ، قبل أن يزداد العدد إلى 7 أحدهم على مقاعد البدلاء، ومن ثم ارتفع إلى ثمانية حتى وصل العدد إلى عشرة منهم اثنان من المواليد، على أن يشارك 8 فقط في كل مباراة بدءًا من الموسم الماضي.

وفي 2023 انتقل الدوري السعودي للمحترفين بمسماه الحالي «روشن» إلى مرحلة أخرى أكثر تطورًا بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على ما نسبته 75 في المئة من أندية النصر والاتحاد والأهلي والهلال المملوك حاليًا للمملكة القابضة، إضافة إلى انتقال ملكية نادي القادسية إلى شركة أرامكو، وتحول نيوم والدرعية الصاعد إلى الدوري الموسم الحالي والخلود إلى شركات ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية.

وأحدثت تلك الخطوة نقلة كبيرة في مسيرة الدوري، وتحديدًا في صيف 2023، الذي شهد موجة تعاقدات عالمية أصبح على إثرها دوري روشن السعودي من بين الدوريات الأكثر جذبًا للنجوم العالميين، خاصة بعد انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى النصر، والفرنسي كريم بنزيما، الفائز بالكرة الذهبية 2022، إلى صفوف الاتحاد ومنه إلى الهلال.