تبوك تجهز الفيحاء قبل كأس الملك

قرر البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، إجراء حصة تدريبية في مدينة تبوك، السبت، بدلًا من العودة إلى المجمعة عقب نهاية مباراة نيوم، ضمن الجولة الافتتاحية لدوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن المدرب البرازيلي فضّل إبقاء الفريق في تبوك بعد مباراة نيوم، الجمعة، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية، على أن يغادر إلى مطار الملك فهد الدولي في الدمام، الأحد المقبل، استعدادًا لمواجهة العدالة في دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، الإثنين المقبل، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

يذكر أن الفيحاء استعد للموسم الجديد في معسكر خارجي في هولندا بدأ 14 يوليو الماضي وخاض خلاله خمس مواجهات تجريبية، وأبرم 4 صفقات جديدة هذا الصيف.