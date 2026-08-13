تشافي.. ابن المدرسة الهولندية يقود «الطواحين»

أكمل تعيين الإسباني تشافي هيرنانديز مدربًا لمنتخب هولندا الأول لكرة القدم بحثًا مكثفًا واختتم العلاقة الخاصة بين الكرة الهولندية وبرشلونة.

ويحل تشافي ​محل رونالد كومان، الذي استقال بعد خروج هولندا من دور الـ 32 لكأس العالم 2026، يونيو الماضي.

وابتعد تشافي، الفائز بكأس العالم مع إسبانيا كلاعب عام 2010، عن عالم التدريب منذ مغادرته برشلونة عام 2024، بعدما قضى ثلاثة مواسم مع الفريق الكاتالوني.

ووقَّع المدرب الإسباني عقدًا مع «الطواحين» مدة أربعة أعوام حتى كأس العالم 2030، ليصبح أول مدرب أجنبي يتولى قيادة المنتخب الهولندي منذ النمساوي ‌إرنست هابل في كأس ‌العالم 1978.

وأثار الانتظار، الذي استمر ​ستة ‌أسابيع ⁠لتعيين مدرب، ​انتقادات ⁠من وسائل إعلام هولندية، لكن الاتحاد المحلي للعبة تلقى العديد من الإجابات بالرفض بما في ذلك من أرني سلوت، وإريك تين هاج، قبل أن يلجأ إلى صانع ألعاب برشلونة السابق.

وخلف تشافي الهولندي كومان في كامب نو نوفمبر 2021، وقاد برشلونة إلى الفوز بلقب الدوري الإسباني عام 2023، قبل أن يغادر بعد ⁠سلسلة من النتائج السيئة بعد عام واحد.

وظهرت فلسفة ‌برشلونة القائمة على الاستحواذ على ‌الكرة والتمريرات القصيرة واستعادة الكرة بسرعة مع ​وصول رينوس ميخليز مدربًا ويوهان ‌كرويف لاعبًا، حيث قدَّم الاثنان كرة القدم الشاملة، وهي فلسفة صقلها ‌أياكس أمستردام في أوائل السبعينيات الميلادية.

كان لكرويف، الذي درب برشلونة لاحقًا، تأثير كبير على المدربين الذين جاؤوا بعده ولا سيما بيب جوارديولا الذي كان تشافي أحد لاعبيه الأساسيين خلال الفترة التي تولى فيها المسؤولية ‌من 2008 إلى 2012.

وقال تشافي، في بيان صحافي: «بصفتي شخصًا تلقى تدريبه في أكاديمية برشلونة، ⁠وتأثرت بشدة ⁠بيوهان كرويف ورينوس ميخليز من بين آخرين، أشعر بارتباط خاص بكرة القدم الهولندية، يمكن القول إنني أشبه إلى حد ما بابن لكرة القدم الهولندية، أعتبر أن تولي منصب مدرب المنتخب الهولندي شرف عظيم لي».

كما لعب تشافي تحت قيادة فرانك ريكارد، ولويس فان جال، الذي منحه فرصة الظهور للمرة الأولى مع برشلونة عام 1998، وكان بين زملائه في الفريق عدد كبير من اللاعبين الدوليين الهولنديين بما في ذلك فرانك ورونالد دي بوير ومارك أوفرمارس وباتريك كلويفرت.

وتشمل مهام تشافي الأكثر إلحاحًا الإعداد لبطولة أوروبا ​عام 2028 وكأس العالم بعد ​ذلك بعامين.

وتخوض هولندا أربع مباريات متتالية في دوري الأمم الأوروبية خلال فترة المباريات الدولية في سبتمبر وأكتوبر المقبلين، ضد ألمانيا وصربيا مرتين، واليونان.