أزمة «فيفا».. سحب دعم ومطالبة بالانتخابات

أوضح باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، أنَّ مستقبل جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، يجب أن يُحسم فقط عبر الانتخابات، بعدما أصبح الإيرلندي أحدث اتحاد وطني يسحب دعمه للرجل السويسري الذي يواجه ضغوطًا متزايدة.

ويكافح إنفانتينو للحفاظ على منصبه بعد سيل من الانتقادات، بسبب خطته التي أُلغيت لبيع حصص في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.

وصعّدت الاتحادات القارية في أوروبا «ويفا» وأمريكا الشمالية والوسطى «كونكاكاف» وآسيا الضغوط على إنفانتينو في رسالة مشتركة أخيرًا، أكدت فيها أنَّ «الثقة تُهدم بالخداع عندما يضع الفرد نفسه فوق المجموعة التي منحته السلطة».

ويُعتقد أنَّ هذه الاتحادات ترغب في أن يستقيل إنفانتينو، وذلك قبل أن تتاح له فرصة الترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقررة مارس من العام المقبل.

لكن موتسيبي نائب رئيس «فيفا» ورئيس «كاف»، شدَّد على أنَّ مصير إنفانتينو يجب أن يُحدَّد عبر صناديق الاقتراع، قائلًا لشبكة «سكاي نيوز» الخميس: «إذا كانت لدى أيّ طرف مشكلة مع أي طرف آخر، سواء كان جاني أو غيره، فعليه اتباع الإجراءات، واتباع إجراءات فيفا، الأمر بهذه البساطة، إذا كنتم تريدون إبعاده، فاذهبوا إلى الانتخابات، دعوا الاتحادات الأعضاء الـ211 تقرر، افعلوا ذلك، وستُظهر نتائج التصويت ما إذا كانت الاتحادات لا تزال تثق به أم لا، يجب توخي الحذر الشديد، هناك انتخابات ستُجرى العام المقبل، ألا ينبغي أن نسمح لهذه العملية بأن تستمر».

وأعلن «كاف» بالفعل دعمه لإنفانتينو، كما أشار موتسيبي إلى أنَّه لم يكن هناك أيّ خرق للقواعد في المحادثات المتعلقة ببيع حقوق أو حصص كأس العالم، لأنَّ المقترحات كانت ستُعرض على أعضاء «فيفا» لاعتمادها النهائي.

ومع ذلك، لم تتوقف موجة الانتقادات العارمة التي تحاصر إنفانتينو، وأصبح الاتحاد الإيرلندي الخميس أحدث عضو في «فيفا» يسحب دعمه له، معلنًا ذلك عبر بيان صحافي جاء فيه: «عقب اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، تقرر إلغاء رسالة الدعم التي كان الاتحاد قد قدَّمها في وقت سابق من هذا العام، وقد أُرسلت رسالة إلى فيفا لتوضيح أسباب القرار، ويقدّر الاتحاد الدعم الذي يقدمه فيفا لكرة القدم الإيرلندية، لكن الأحداث الأخيرة أثارت مخاوف كبيرة تتعلق بالحوكمة والشفافية وغياب التشاور الفعّال».