الخميس.. لجنة الانتخابات تغلق الطعون

تغلق لجنة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في دورته السادسة، الخميس، المدة المحددة للطعون والتظلمات على القوائم المستبعدة.

وكانت «الرياضية» كشفت وفق مصدر خاص، في 10 أغسطس الجاري، تقدَّم خالد الغامدي، المرشَّح المستبعد، بـ «طلب تحكيم» إلى الغرفة الخاصَّة بمنازعات انتخابات الاتحاد، التابعة لمركز التحكيم الرياضي السعودي، الإثنين الماضي، للاعتراض على القرار الصادر باستبعاده.

ومن المنتظر أن يتم الفصل في الطعون والتظلمات لدى مركز التحكيم ابتداءً من السبت، وتستمر حتى 23 من الشهر الجاري، على أن يعلن بعدها بـ24 ساعة، نتائج الفصل في الطعون.

وكانت لجنة الانتخابات اعتمدت السبت الماضي، قائمة المرشح بدر الرزيزاء واستبعاد القوائم الخمس المتبقية من القوائم الأولية للمرشحين، وتضمن خبر إعلان القوائم الذي بثه حساب اتحاد القدم، استبعاد قوائم المرشحين، خالد الغامدي، فهد الغفيلي، حاتم خيمي بناء على المادة «33/2/د» من النظام الأساسي، وقائمة أحمد الوادعي بالمادة نفسها إضافة إلى الفقرة ج التي تنص على أن «يجب أن يكون الرئيس ونواب الرئيس حاملين للجنسية السعودية ومقيمين في السعودية، وأن يكون لديهم مؤهل جامعي وخبرة في مجال كرة القدم»، فيما استبعدت قائمة المرشح شاكر العصيمي بناءً على المادة «33/2/د» إضافة إلى المادة «4/26» ونصها «يجب ترشيح كل قائمة انتخابية من قبل «3» مندوبين على الأقل من الجمعية العمومية على أن تتضمن القائمة الانتخابية امرأة واحدة على الأقل.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، وجّه الإثنين، الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية من الأندية لحضور اجتماعها غير العادي، الذي ينتخب مجلس الإدارة في 30 أغسطس الجاري.

وتتشكل الجمعية العمومية من 49 عضوًا، يمثلون دوري «روشن»، ودوري «يلو» للدرجة الأولى، ودوريات الدرجة الثانية، والثالثة، والرابعة.