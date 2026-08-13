الشباب يضم ضاري بـ 7 ملايين

اتفقت إدارة نادي الشباب مع نظيرتها في ضمك على شراء عقد ضاري العنزي، الظهير الأيسر في الفريق الأول لكرة القدم، وفق ما نشره حساب «الرياضية ـ عاجل»، الخميس، على منصة «إكس».

وأوضح الحساب أن إدارة الشباب اتفقت مع ضمك على شراء عقد اللاعب مقابل 7 ملايين و500 ألف ريال لمدة عامين مع أفضلية التجديد.

وتدرج العنزي في الفئات السنية بنادي الباطن، قبل الانتقال إلى النصر 2015، وبعد أربعة مواسم تم تصعيده إلى الفريق الأول، إلا أن عدم مشاركته، جعل القطب العاصمي يعيره في 2021 إلى الجبلين بهدف منحه دقائق مشاركة أكثر.

وفي صيف 2022 انتقل بصورة نهائية إلى ضمك، ولعب بقميصه 107 مباريات، لم يسجل، وصنع أربعة أهداف.