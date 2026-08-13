إنريكي: هزمنا الظروف وخطفنا السوبر الأوروبي

اعترف الإسباني لويس إنريكي، مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، بعد التتويج بكأس السوبر الأوروبي، على حساب أستون فيلا الإنجليزي 2ـ1، بأن لاعبيه استطاعوا أن يهزموا الظروف الصعبة ويخطفوا اللقب، وذلك بعد أسابيع قليلة فقط من انتهاء مونديال 2026.

وأبدى إنريكي سعادته بالطريقة التي بدأ فيها الفريق الفرنسي الموسم، ولم يُفوّت المدرب الإسباني فرصة الإشارة إلى أن لاعبيه بعيدون عن الجاهزية التي تسمح لهم بالمنافسة طوال الموسم، على المستوى البدني.

وبعد عودتهم حديثًا من العطلة، شارك عدد من اللاعبين أساسيين أمام بطل «يوروبا ليج» الموسم الماضي، ومن بينهم ديزيريه دويه.

وكان دويه حاسمًا بتسجيله هدف الفوز، إثر تمريرة من عثمان ديمبلي الذي دخل مع بداية الشوط الثاني.

وقبل ذلك افتتح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، التسجيل، في الدقيقة الـ20 من عمر المباراة، قبل إدراك براين مادجو التعادل «45».

وقال دويه بعد اللقاء :«كنا حريصين على بداية قوية للموسم، الآن يجب أن نواصل العمل، فلا يزال أمامنا لقب آخر نسعى إليه الأحد كأس الأبطال أمام لانس، ولدينا الكثير من الطموحات الموسم الجاري أيضًا».

ومن بين تلك الطموحات تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة تواليًا، وهو الهدف الذي عاد إنريكي للحديث عنه بعد إحراز أول ألقاب الموسم.

وأكدت هذه المباراة، على أن لاعبي باريس سان جيرمان لديهم «كراهية الهزيمة»، بحسب تعبير ديزيريه دويه، إذ تعرضوا لضغط كبير من لاعبي أستون فيلا، لكنهم عرفوا كيف يخرجون فائزين ويحافظون على اللقب الذي أحرزوه بشق الأنفس العام الماضي أمام توتنام الإنجليزي «2ـ2، و4ـ3 بركلات الترجيح».