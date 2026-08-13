«فورمولا 1».. بودكوفسكي يخلف لودون

أعلن فريق كاديلاك الوافد الجديد على بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات، تعيين مارسين بودكوفسكي، رئيسًا جديدًا له، ليحل محل جرايم لودون، في هذا المنصب بعد مرور نحو نصف الموسم الجاري، في خطوة اعترف الفريق أنها مُخططة خلف الكواليس منذ فترة.

وأوضح كاديلاك في بيان صحافي، أن وصول بودكوفسكي سيساعد على تطوير القدرة التنافسية للفريق على المدى الطويل، قائلًا :«يأتي تعيينه في إطار انتقال مخطط له في القيادة، مع تطور المؤسسة من مرحلة التأسيس الأولية إلى المرحلة التالية من الأداء في السباقات»، موجهًا الشكر إلى لودون على إسهاماته خلال توليّه مهمة الرئاسة.

وشغل بودكوفسكي، وهو مهندس بولندي-فرنسي يبلغ من العمر 49 عامًا، مناصب في العديد من الفرق بما في ذلك فيراري، ومكلارين، إضافة إلى الاتحاد الدولي للسيارات.

وقاد البريطاني لودون، صاحب الـ61 عامًا، كاديلاك المدعومة من جنرال موتورز منذ 2024، خلال عملية التحول إلى الفريق رقم 11 في بطولة العالم للفورمولا 1، حيث تولى تعيين العاملين، ‌وشهد اصطفاف سيارات ‌الفريق على شبكة الانطلاق في ملبورن للمرة الأولى في مارس ​الماضي.

ولم يُسجّل كاديلاك أيّ نقطة بعد 11 جولة الموسم الجاري، على الرغم من أنه قدم أداءً أفضل من أستون مارتن، خلال فترات طويلة بفضل سائقيه المخضرمين سيرجيو بيريز، وفالتيري بوتاس.