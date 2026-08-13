مغادرة إلى الدمام

غادر لاعبو فريق الرياض الأول لكرة القدم، ظهر الخميس، إلى مدينة الدمام استعدادًا لمواجهة الاتفاق عند الـ 09:00 مساء الجمعة، في الجولة الافتتاحية من دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي ـ الرياض)