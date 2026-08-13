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مغادرة إلى الدمام

2026.08.13 | 04:33 pm
غادر لاعبو فريق الرياض الأول لكرة القدم، ظهر الخميس، إلى مدينة الدمام استعدادًا لمواجهة الاتفاق عند الـ 09:00 مساء الجمعة، في الجولة الافتتاحية من دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي ـ الرياض)
مغادرة إلى الدمام

مغادرة إلى الدمام

مغادرة إلى الدمام

مغادرة إلى الدمام

مغادرة إلى الدمام