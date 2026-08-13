قمصان الاتفاق

كشفت إدارة نادي الاتفاق، الخميس، عن قمصان الفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد، وظهر القميص الأساسي باللون الأخضر، والاحتياطي باللون الأحمر (المركز الإعلامي ـ الاتفاق)