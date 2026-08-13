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قمصان الاتفاق

2026.08.13 | 04:35 pm
كشفت إدارة نادي الاتفاق، الخميس، عن قمصان الفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد، وظهر القميص الأساسي باللون الأخضر، والاحتياطي باللون الأحمر (المركز الإعلامي ـ الاتفاق)
قمصان الاتفاق

قمصان الاتفاق

قمصان الاتفاق

قمصان الاتفاق