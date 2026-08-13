القادسية يصل

وصل لاعبو فريق القادسية الأول لكرة القدم، صباح الخميس، إلى الرياض، وذلك استعدادًا لمواجهة الشباب عند الـ 09:00 مساءً في الجولة الافتتاحية من دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي ـ القادسية)