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القادسية يصل

2026.08.13 | 04:37 pm
وصل لاعبو فريق القادسية الأول لكرة القدم، صباح الخميس، إلى الرياض، وذلك استعدادًا لمواجهة الشباب عند الـ 09:00 مساءً في الجولة الافتتاحية من دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي ـ القادسية)
القادسية يصل

القادسية يصل

القادسية يصل